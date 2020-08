Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnung

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, zunächst Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf den Lohn" in Karlsruhe-Durlach. Innerhalb des Gebäudes gelang es den Dieben eine Wohnungstür aufzubrechen und Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro zu erbeuten. Es wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Zudem hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden von rund 200 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3211, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt in Verbindung zu setzen.

