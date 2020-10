Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Westerende - Hallenbad beschädigt // Südbrookmerland - In Wohnhaus eingebrochen // Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow/Westerende - Hallenbad beschädigt

Ein Hallenbad in der Gemeinde Ihlow wurde beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter warf vermutlich einen Stein gegen die Wand des Hallenbads der Grundschule Westserende. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, an der Auricher Straße. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Wohnhaus in Südbrookmerland eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Ekelser Straße. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und beschädigten die Einrichtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Aurich kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß zwischen 18.20 Uhr und 19 Uhr gegen einen geparkten Skoda Fabia und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in der Raiffeisenstraße. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell