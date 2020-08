Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pkw kollidiert mit Rettungswagen - vier Verletzte ++ Einbruch in Postfiliale ++ Gartenlauben aufgebrochen ++ Motorrad Ducati gestohlen ++ Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen ++

Presse - 18.08.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wohnung

Am 17.08.20, zwischen 07.55 und 09.25 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Finkstraße ein. Der Täter brach eine Tür auf, durchwühlte die Wohnung und stahl u.a. Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Motorrad Ducati gestohlen

Zwischen dem 17.08.20, 21.40 Uhr, und dem 18.08.20, 00.10 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein Motorrad der Marke Ducati, das auf einem Parkplatz in der Neuhauser Straße gestanden hatte. Es gibt vage Hinweise darauf, dass zwei Männer, die mit einem Transporter mit ausländischem Kennzeichen unterwegs waren, das Motorrad von dem Schulparkplatz entwendet haben könnten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Vögelsen - Einbruch in Postfiliale

Am Montag, 17.08.20 wurde bei der Polizei der Einbruch in eine Postfiliale in der Lüneburger Straße angezeigt. Unbekannte Täter hatten eine Tür aufgehebelt, den Tresor gewaltsam aus seiner Verankerung gelöst und abtransportiert. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - von Unbekanntem getreten - Zeugen gesucht

Am Dienstag, 18.08.20, gegen 08.55 Uhr, kam einer 48-jährigen Lüneburgerin in der Straße Vor dem Neuen Tore ein unbekannter, vor sich hin pöbelnder Mann entgegen. Im Vorbeigehen beleidigte er die 48-Jährige unvermittelt und trat sie gegen ein Bein. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Eine Zeugin konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- 160 bis 170 cm groß, - 40 bis 55 Jahre alt, - helle Haut, - sprach Hochdeutsch, - bekleidet mit grauer Jeanshose und schwarzem T-Shirt. - trug ein beiges Basecap und ein türkisfarbenes oder grünes Halstuch.

Weitere sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Pkw gestohlen

Am frühen Nachmittag des 17.08.20 bemerkte die Eigentümerin eines schwarzen BMW 325i, dass unbekannte Täter den Pkw gestohlen haben. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag, 12.08.20 und Montagnachmittag. Der 19 Jahre alte Pkw hatte in der Mühlenstraße gestanden. Zur Tatzeit befanden sich die Kennzeichen LG - AB 17 an dem Pkw. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Adendorf - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Bereits zwischen dem 14.08.20, 15.00 Uhr, und dem 15.08.20, 22.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim rückwärts Ausparken oder Wenden den Stahlpfeiler eines Geschäftsgebäudes im Kirchweg, an der Zuwegung zu zwei Arztpraxen mit mehreren Parkplätzen. Der entstandene Sachschaden an dem Stahlträger beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Das betroffene Fahrzeug dürfte ebenfalls einen nicht unerheblichen Unfallschaden aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Einer 57-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg wurde am Montag, 17.07.20 die Geldbörse gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 und 18.10 Uhr, während die 57-Jährige sich beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft in der Lübecker Straße aufhielt. Die Geldbörse, in der sich neben Bargeld u.a. auch Ausweispapiere und eine Scheckkarte befanden, hatte sich im Einkaufswagen befunden, als sie gestohlen wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Gartenlauben aufgebrochen

In einem Kleingarten am Moldenweg wurden drei Gartenlauben von unbekannten Tätern aufgebrochen. Die Taten wurden am Morgen des 18.08.20 bemerkt und angezeigt. Die Täter schlugen Scheiben ein bzw. brachen gewaltsam Türen auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, die entstandenen Sachschäden belaufen sich jedoch auf jeweils mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Tor stand offen - Pedelec und Fahrrad gestohlen

Aus einer Gemeinschaftsgarage neben einem Mehrfamilienhaus in der Stöteroggestraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum 18.08.20 ein Pedelec und ein Damenfahrrad in Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Das Tor der Gemeinschafsgarage hatte offen gestanden, so dass die Täter ungehindert hinein gelangen konnten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Kirchgellersen - Scheibe eingeworfen

Zwischen dem 17.08.20, 17.30 Uhr, und dem 18.08.20, 03.30 Uhr, warfen unbekannte Täter eine Scheibe eines VW Crafters ein, der in der Lüneburger Straße abgestellt war. Aus dem Crafter stahlen die Täter ein Tablet PC. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

Am 17.08.20, gegen 23.35 Uhr, befuhr ein 34 Jahre alter Fahrradfahrer die Sülfmeisterstraße. An der Ecke Hinter der Saline stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich hierbei leicht. Er kam zwecks medizinischer Versorgung in das Klinikum. Wie sich herausstellte, stand der 34-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Zeitgleich kam es auch im Brockwinkler Weg zu einem Unfall, bei dem ein 41 Jahre alter Fahrradfahrer ebenfalls leicht verletzt wurde, Der 41-Jährige kollidierte im Bereich Brockwinkel mit einem Reh. Er stürzte in Folge vom Fahrrad und erlitt Schürfwunden. Zudem wurde das Vorderrad des Velos stark verbogen. Das Reh konnte unerkannt flüchten. Am 18.08.20, gegen 06.55 Uhr, verließ eine 47-Jährige mit ihrem Renault am Häcklinger Kreuz, Fahrtrichtung Süden die Ostumgehung und wollte von der Abfahrt nach rechts in Richtung Häcklingen abbiegen. Hierbei übersah sie die 51 Jahre alte Fahrerin eines Pedelecs Raleigh, die auf dem Fahrradweg in Richtung Häcklingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 51-Jährige aus dem Landkreis Uelzen leicht verletzt wurde.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - nach "Masken-Hinweis" gestoßen

Wegen einer möglichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 35 Jahre alten Mann aus Hitzacker. Der Mann hatte sich in den Morgenstunden des 18.08.20 in einem Einkaufsmarkt ohne entsprechenden Mund-Nasen-Schutz (sog. "Corona-Maske") aufgehalten. Ein 66-Jährigen wies ihn auf den Umstand hin und monierte auch den geringen Abstand. Nach Verlassen des Geschäfts Am Osterberg soll der 35-Jährige dann den Senior gegen 09:00 Uhr geschubst haben. Die Polizei ermittelt.

Uelzen

Bad Bevensen - nach Überholvorgang verunfallt - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Motorradfahrer einer Suzuki in den frühen Abendstunden des 17.08.20 auf der Landesstraße 252 - Umgehung Bevensen. Nach derzeitigen Ermittlungen war der 21-Jährige gegen 18:30 Uhr nach einem Überholvorgang in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durchfuhr einen Graben und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Mann aus dem Landkreis Uelzen wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg-Boberg geflogen. Es entstand ein Sachschaden von gut 4500 Euro.

Uelzen - Pkw kollidiert mit Rettungswagen - vier Verletzte

Zu einer Kollision eines Pkw Kia mit einem Krankenwagen Daimler Sprinter kam es in den Abendstunden des 17.08.20. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 61 Jahre alter Fahrer eines Pkw Kia im Kreuzungsbereich Birkenallee - Ecke Neu Ripdorf (die Ampelanlage war ausgeschaltet und Dauergelblicht war aktiviert) einen kreuzenden Krankenwagen Daimler, der ohne Sonder- oder Wegerechte unterwegs war, übersehen. Es kam gegen 21:15 Uhr zur Kollision, wodurch der 61 Jahre alte Fahrer des Kia, seine 51 Jahre alte Beifahrerin sowie die 51 Jahre alte Beifahrerin des Krankenwagens schwer verletzt wurden. Parallel erlitt der 25 Jahre alter Fahrer des Krankenwagens leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 60.000 Euro.

Suderburg - Unfall nach Überholmanöver auf Bundesstraße 4

Zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholmanöver glücklicherweise ohne Verletzte kam es in den Nachmittagsstunden des 17.08.20 auf der Bundesstraße 4. Eine 22 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi aus dem Landkreis Celle hatte gegen 17:30 Uhr mehrere Fahrzeuge auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Uelzen überholt, die sich hinter einem Lkw eingereiht hatten. Als sie in Höhe eines Pkw VW eines 56-Jährigen aus dem Landkreis Heidekreis war, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus, so dass die 22-Jährige bremste und nach links auswich. Sie touchierte einen Leitpfahl. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Oetzen - Wurstwarenautomat in "Milchtankstelle" beschädigt - Diebstahlsversuch

Bereits in der Nacht zum 17.08.20 brachen Unbekannte in eine "Milchtankstelle" auf einem Bauernhof im Mühlenweg ein. Die Täter hatten durch den Kuhstall die Milchkammer betreten und eine Tür beschädigt. Parallel beschädigten sie einen Wurstwarenautomaten, so dass ein Schaden von gut 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Kindergarten

In einen Kindergarten in der Niendorfer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 18.08.20 ein. Die Täter versuchten sich an mehreren Zugangstüren, scheiterten jedoch, woraufhin ein Fenster aufgebrochen wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

