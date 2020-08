Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Herrchen-loses" Motorboot von "Fähre Tanja" geborgen ++ am See geschlafen - Telefon und Bargeld weg ++ auf Schulhof randaliert ++ Einbruch in Tierarztpraxis und Fitnesscenter ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.08.2020 ++

Lüneburg

Bleckede - 74-Jährige vermisst - Wer hat Liselotte Warstat gesehen?

Seit Sonntagabend wird die 74 Jahre alte Liselotte Warstat aus Bleckede vermisst. Die 74-Jährige war von einer Bekannten am Vormittag des 16.08.20 mit zu der Filiale eines Geldinstitutes in der Breite Straße mitgenommen worden. Bis zum Abend war Frau Warstat, die u.a. unter Demenz leidet, jedoch nicht nach Hause zurückgekehrt. Zusammen mit der Rettungshundestaffel des DRK Uelzen und der Johanniter aus Harburg und einer Drohne suchten Einsatzkräfte der Polizei bis in die frühen Morgenstunden des 17.08.20 nach der Vermissten. Die Suche wird am heutigen Tag fortgesetzt. Frau Warstat ist ca. 170 cm groß, schlank und hat blond gefärbtes, lockiges Haar. Sie ist mit einer roten Jacke bekleidet und trägt einen gelb roten Sommerschal. Wer die Vermisste gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, oder der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Barum - ins Gesicht geschlagen

Ein 44 Jahre alter Mann wurde am frühen Sonntagnachmittag von einem noch unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Der 44-Jährige hatte sich am 16.08.20, gegen 13.50 Uhr, mit seinen Töchtern am Barumer See aufgehalten. Ein ca. 40 Jahre alter Mann hatte zu den beiden 16 bzw. 18 Jahre alten Mädchen im Wasser Kontakt gesucht. Als diese ihrem Vater davon erzählten und der den Unbekannten zur Rede stellen wollte, wurde er von diesem geschlagen. Der Täter flüchtete anschließend. Der Unbekannte wurde ergänzend wie folgt beschrieben:

- ca. 175 bis 180 cm groß, - ca. 90 kg schwer, - Glatze, - bekleidet mit einer schwarzen Badehose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - am See geschlafen - Telefon und Bargeld weg

Ein 37 Jahre alter Lüneburger hat am 16.08.20, in der Zeit von ca. 06.00 bis 07.15 Uhr, auf einer Fläche in Ufernähe des Kreidebergsees geschlafen. Dies nutzten unbekannte Täter um aus dem Rucksack des 37-Jährigen u.-a. das Mobiltelefon und Bargeld zu entwenden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - während Umzug Koffer gestohlen

Am 16.08.20, gegen 21.00 Uhr, stahl ein unbekannter Täter einen blau grauen Koffer, der vor einem Wohnhaus in der Görgesstraße abgestellt war. Ein 34-Jähriger aus Schleswig-Holstein war gerade dabei umzuziehen, wobei der Koffer für einen Moment unbeaufsichtigt vor dem Haus stand. In dem Koffer befand sich u.a. Bekleidung. Ein bislang noch unbekannter Zeuge teilte dem Geschädigten mit, dass ein Mann mit dem Koffer in Richtung Auf dem Meere gegangen war. Der Zeuge, es soll sich hierbei um den Gast eines Cafés gehandelt haben, wird gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - auf Schulhof randaliert

Zwischen dem 14.08.20, 20.00 Uhr, und dem 16.08.20, 09.00 Uhr, haben unbekannte Täter im Bereich der Kita bzw. Grundschule im Embser Kirchweg randaliert und hierbei Sachschäden von ca. 600 Euro verursacht. Die Täter beschädigten eine Pforte zum Schulhof, sowie ein Schild und einen Türrahmen der Kindertagesstätte. Außerdem ließen die Täter Müll und Glasscherben zurück, wobei sich einer der Täter vermutlich an den Glasscherben verletzt hat. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Reifen zerstochen

Mehrere Reifen eines VW-Transporters, der auf einem Parkplatz in der Straße In der Marsch abgestellt war, haben unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag, 14.08.20, und Sonntagvormittag, 16.08.20, zerstochen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Fahrräder gestohlen

Am 15.08.20, zwischen 15.15 und 17.45 Uhr, wurden die Fahrräder zweier Kinder gestohlen. Die Fahrräder, ein grünes Fahrrad Bulls Sharptail und ein weißes Mountainbike Bergsteiger/ Kodiak hatten vor dem Waldbad in der Straße Zum Lopautal gestanden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/939820, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Tierarztpraxis und Fitnesscenter

In eine Tierarztpraxis in der Tarmitzer Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 15. auf den 16.08.20 ein. Die Täter gelangten über eine rückwärtige Terrassentür ins Gebäude und erbeuten aus dem Gebäude Bargeld. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Beim Versuch in ein Fitnesscenter in der Konsul-Weber-Straße in der Nacht zum 16.08.20 gegen 04:00 Uhr einzubrechen, scheiterten Unbekannte jedoch an zwei betroffenen Türen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Göhrde - Motorrad verschwindet nach technischem Defekt

Aufgrund eines technischen Defekts musste ein 24-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 16.08.20 gegen 16:45 Uhr auf einem Waldweg in der Verlängerung Kreisstraße 13 - hinter Röthen in Richtung Himbergen zurücklassen. Als er gegen 19:15 Uhr zurückkehrte, war die Ducati 848 - LG-Y 848, verschwunden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Neu Darchau - "Herrchen-loses" Motorboot von "Fähre Tanja" geborgen

Ein auf der Elbe treibendes Motorboot mit einem Hund bemerkte die Besatzung der "Fähre Tanja" in den Nachmittagsstunden des 16.08.20 in Höhe des Elbkilometers 536. Durch das Fährpersonal wurde das Boot geborgen und am Fährhafen befestigt. Kurze Zeit später tauchte der fehlende Bootsführer, ein 75-Jähriger aus dem Harz, am Anleger auf. Er war auf eine Sandbank gelaufen, hatte Probleme mit dem Motor des Bootes und musste daher von Bord gehen, um Hilfe zu holen. ... Hund, Boot und Bootsführer wohlauf!

Uelzen

Uelzen - Vandale schlägt mit Holzlatte - Pkw beschädigt

Einen Sachschaden von gut 3000 Euro verursachte ein 42-Jähriger in den Abendstunden des 16.08.20 an einem geparkten Pkw auf dem Parkplatz Hammersteinplatz. Nach Angaben mehrerer Anwohner hatte der Uelzener gegen 19:30 Uhr mehrfach mit einer Holzlatte auf den geparkten Pkw eingeschlagen und diesen beschädigt. Die alarmierte Polizei konnte den 42-Jährige auf einem Bordstein sitzend in der Nähe antreffen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Uelzen - Holzkiste mit Sitzauflagen und Außenaschenbecher gestohlen

Eine Holzkiste mit Sitzauflagen sowie einen Außenaschenbecher stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 15. auf den 16.08.20 vom Grundstück einer Pizzeria in der Groß Liederner Straße. Es entstand ein Schaden von gut 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Pkw auf Waldparkplatz aufgebrochen - "leer ausgegangen"

Einen auf einem Waldparkplatz in der Ebstorfer Straße - Höhe Waldstraße - abgestellten Pkw Skoda Citigo brachen Unbekannte im Verlauf des 16.08.20 auf. Die Täter zerstörten eine Seitenscheibe und durchsuchten den Pkw nach Wertgegenstände; gingen dabei jedoch leer aus. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 16.08.20 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren in der 80 km/h-Zone insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW, wurde mit 124 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell