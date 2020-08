Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Vermisste 74-Jährige lebend gefunden ++

Lüneburg (ots)

Bleckede - Suche nach vermisster 74-Jähriger erfolgreich abgeschlossen

Wie von hier berichtet, wurde eine 74 Jahre alte Frau aus Bleckede seit dem gestrigen Abend vermisst. Eine Bekannte hatte sie gestern mit zu einem Geldinstitut in der Breite Straße in Bleckede genommen. Von dort ist die unter Demenz leidende Frau jedoch nicht nach Hause zurück gekehrt. Nachdem die ersten Suchmaßnahmen am Montag, 17.08.20, gegen 04.00 Uhr erfolglos abgebrochen wurden, wurde die Suche am Vormittag fortgesetzt, wobei auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Am Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, wurde die 74-Jährige in der Nähe der Schloßstraße Richtung Alte Elbe gefunden, wohin sie sich offenbar verlaufen hatte. Zunächst wurde ihre Handtasche in diesem Bereich gefunden und man hatte die Suche entsprechend verlagert. Die erschöpfte 74-Jährige wird jetzt mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell