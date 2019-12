Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall im Schaupenstiel - Polizei sucht Unfallgeschädigten

Northeim (ots)

Northeim, Schaupenstiel - Freitag, 20.Dezember 2019, 11.05 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Freitag (20.12.2109) vor einer Woche kam es im Schaupenstiel gegen 11.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Hyundai war auf dem Weg in Richtung Innenstadt mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden grauen VW Golf kollidiert. Der Golf wurde dabei vermutlich im Bereich der Fahrertür beschädigt.

Der Unfallverursacher hielt nach dem Verkehrsunfall nicht an, sondern fuhr unerlaubt weiter. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin aus Northeimer beobachtete den Verkehrsunfall und meldete das Geschehen kurz darauf der Polizei. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten jedoch fest, dass der Fahrer des grauen VW Golf zwischenzeitlich weitergefahren war.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der Fahrer bzw. der Halter des vermutlich im Bereich der Fahrertür beschädigten grauen VW Golf wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 mit der Northeimer Polizei in Verbindung zu setzten.

