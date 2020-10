Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Mülltonnen in Brand gesetzt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend in der Zeit zwischen 20.15 und 20.40 Uhr musste die Feuerwehr Blomberg zu zwei Bränden ausrücken. Sowohl an der Ulmenallee an einem Mehrfamilienhaus als auch an der Berliner Straße am dortigen Kindergarten hatten unbekannte Täter Müllcontainer und Kunststoffmülleimer in Brand gesetzt. Ein Übergreifen der Brände auf die Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Tel.-Nummer 05231 - 6090.

