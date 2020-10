Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Die Kontrolle über Pkw verloren

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 17.35 Uhr befuhr eine 85-jährige Dame aus Detmold mit ihrem Pkw Daimler Benz den befahrbaren Weg auf dem Friedhof Kupferberg, nachdem sie Grabpflegearbeiten durchgeführt hatte. Offenbar verwechselte die ältere Dame dabei Gas- und Bremspedal, sodass das Fahrzeug stark beschleunigte. Sie überfuhr zwei Doppelgräber und riss dabei die Grabsteine um. Im Anschluss durchbrach das Fahrzeug eine Hecke und landete mit der Front voraus in einem ca. 2 m tiefen Graben. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, der Pkw wurde erheblich beschädigt. Der Führerschein der 85-jährigen wurde sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass die Dame nicht mehr in der Lage ist, einen Pkw gefahrlos im Straßenverkehr zu führen.

