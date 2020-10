Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Lemgoer bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Ein 51-jähriger Mann aus Lemgo verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der Lageschen Straße (B 66) schwer. Gegen 14:50 Uhr befuhr er mit seinem Nissan die Straße in Richtung Lemgo. Vor ihm befand sich zu der Zeit ein Traktor. Als er diesen überholen wollte befand sich bereits ein LKW neben ihm, der seinerseits bereits zum Überholen angesetzt hatte. Den LKW steuerte ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Hameln. Durch die seitliche Berührung beider Fahrzeuge geriet der Nissan von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und blieb stark beschädigt auf einem angrenzenden Acker liegen. Der Lemgoer wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Sowohl der Nissan als auch der LKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

