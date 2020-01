POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Feuerwehreinsatz - Handy entwendet - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Auffahrunfall

Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 21 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen, als er nach der Krähenbachkreuzung beim Viadukt infolge Unachtsamkeit auf den Wagen eines 53-jährigen BMW-Fahrers auffuhr, der wegen eines liegengebliebenen Autos anhalten musste. Eine Mitfahrerin im BMW wurde beim Unfall leicht verletzt. An den Unfallautos entstand Sachschaden.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sulzbacher Straße streifte am Mittwoch in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 18.40 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw Mazda. Dieser wurde auf der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Autofahrer flüchtete und hinterließ einen geschätzten Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Wer Hinweise auf das Unfallgeschehen geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Aufgefahren

Eine 32-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 18.20 Uhr die Höhenstraße in Richtung Schmiden, als sie infolge Unachtsamkeit an einer Ampel auf einen Pkw Porsche auffuhr. Dabei verursachte sie Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

5000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag ereignete. Eine 36-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 16.30 Uhr von der Schorndorfer Straße nach links in die Westumgehung in Richtung Weiler abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem Golf-Fahrer zusammen, der seinerseits in die Schorndorfer Straße einbiegen wollte. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr war am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr mit 8 Einsatzkräfte wegen eines Fahrzeugbrandes im Einsatz. In der Mittleren Uferstraße war ein geparkter Pkw Fiat in Brand geraten. Es ist zu vermuten, dass eine in Betrieb genommene Propangas-Heizung den Brand verursachte. Der entstandene Sachschaden am Kleintransporter ist nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Schwaikheim: Unfall beim Wenden

Eine 71-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 14.30 Uhr die Mühltorstraße und wollte an der Kreuzung Seehalde wenden. Beim Abbiegen übersah sie einen vorbeifahrenden Pkw Peugeot und verursachte beim Zusammenstoß ca 5500 Euro Sachschaden.

Waiblingen: Handy entwendet

In einem Telefonshop in der Lange Straße wurde am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr zwei IPhones entwendet. Während der Verkäufer von einem Mann abgelenkt wurde, der eine Prepaid-Karte kaufte, entwendete wohl ein Tatgenosse die beiden Mobilgeräte. Die Diebe hinterließen am Tatort zwei identisch aussehende Telefonattrappen, sodass der Diebstahl erst einige Minuten später auffiel, als die beiden bereits wieder das Geschäft verlassen hatten. Von den Dieben liegt folgende Beschreibung vor: Einer war ca. 30 bis 40 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, einen dunklen Teint und Vollbart. Sein Komplize hatte kurze Haare und war deutlich kleiner. Dieser Mann hatte ein Tattoo auf dem Handrücken und trug eine Bomberjacke. Die unbekannten Männer könnten laut abgegebener Personenbeschreibung arabischer Herkunft sein und redeten nur gebrochen deutsch. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

