Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Betrunkener Rollerfahrer verursacht Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Weil er vor dem Antritt seiner Fahrt mit einem Motorroller Alkohol und Drogen konsumiert hatte, verursachte ein 39-jähriger Mann aus Bad Salzuflen am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall, bei dem er sich selbst schwere Verletzungen zuzog. Gegen 19:40 Uhr befuhr er die Herforder Straße in Richtung der Innenstadt. Dabei geriet er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Eine 53-jährige Frau aus Bad Oeynhausen, die mit ihrem Fiat zu der Zeit in Richtung Herford unterwegs war, sah den Rollerfahrer auf sich zukommen und leitete eine Vollbremsung ein. Das bemerkte ein ihr folgender 58-jähriger Lemgoer zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den Fiat auf. Der 39-jährige Rollerfahrer touchierte zunächst den Fiat seitlich und prallte dann frontal gegen den BMW. Der 39-Jährige musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Zeugen, die Angaben über die Fahrweise des Rollerfahrers vor dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

