POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Einladung für Medienvertreter zur Veranstaltung "Lipper lassen keinen allein" - Erinnerung.

Unter dem Motto "Lipper lassen keinen allein" lädt Landrat und Behördenleiter der Polizei Dr. Axel Lehmann auch in diesem Jahr (Erst-) Helfer, Lebensretter und Zeugen ein, die im Kreis Lippe Zivilcourage gezeigt haben. Gemeinsam mit der Vizepräsidentin des "Deutschen Roten Kreuzes", Kreisverband Lippe e. V., Maria Prinzessin zur Lippe, spricht er ihnen in einer Feierstunde Dank und Anerkennung aus. Die Veranstaltung findet am kommenden Freitag, 9. Oktober 2020, um 13.45 Uhr im Kreistagssitzungssaal (Raum 408) im Kreishaus an der Felix-Fechenbach-Straße 5 in 32756 Detmold statt. Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Wir würden uns freuen, wenn Sie das couragierte Verhalten der Menschen in die Öffentlichkeit transportieren. Die 15 Gäste kommen aus Ahnsen/Niedersachsen (1), Bad Salzuflen (1), Detmold (5), Horn-Bad Meinberg (1), Kalletal (1), Lage (2), Lemgo (3) und Oerlinghausen (1). Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung über die Pressestelle für Ihre Teilnahme aus Infektionsschutzgründen für die Planung des Termins zwingend erforderlich ist!

