Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Trunkenheitsfahrt: Transporter fährt ins Gebäude

Rostock (ots)

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Rostock und der Bundespolizeiinspektion Rostock Am 15.12.2019 um 02:25 Uhr befuhr ein Funkstreifenwagen der Bundespolizeiinspektion Rostock den Rostocker Überseehafen. Dabei erkannten die Polizisten, dass ein Fahrzeug in der Ost-West-Straße offensichtlich in ein Gebäude von Rostock Port gefahren ist. Der verunfallte Kleintransporter durchbrach offenbar zunächst einen Schutzzaun und stieß anschließend in die Außenfassade eines Hochhauses. Die Airbags lösten aus. Insgesamt wurden am Tatort vier männliche, alkoholisierte Personen angetroffen. Diese mussten aufgrund von leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro am PKW und am Gebäude. Polizeibeamte des zuständigen Polizeireviers Dierkow, des Kriminaldauerdienstes Rostock sowie Kräfte des Rettungsdienstes kamen zum Einsatz. Durch die Polizeikräfte wurde eine umfangreiche Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Blutproben der Beteiligten wurden gesichert. Derzeit wird ermittelt, wer das verunfallte Fahrzeug zur Tatzeit führte. Eine weitere Beweissicherung findet hierzu statt. Polizeipräsidium Rostock Andreas Walus Polizeiführer vom Dienst

