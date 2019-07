Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Überholen den Gegenverkehr unterschätzt

33034 Brakel (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat ein Mann aus Salzkotten (80 J.) bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 18 zwischen Brakel und der Kreuzung K18/ K39 davongetragen. Der Mann befuhr gegen 10:15 Uhr mit seinem Ford Fiesta die K18 in Fahrtrichtung Bosseborn. In Höhe einer rechtseitig gelegenen Feldscheune überholte er einen vor ihm fahrenden Ford Focus. Als der Salzkottener feststellte, dass ihm ein Fahrzeug entgegen kam, lenkte er seinen Kleinwagen nach rechts. Hierbei streifte er den nun neben ihm befindlichen Ford Focus, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Fahrer des Ford Focus, ein 30-jähriger Mann aus Willebadessen, setzte seine Fahrt zunächst fort. Erst geraume Zeit später kehrte er zur Unfallstelle zurück und gab an, am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 4800 Euro. Der Ford Fiesta musste geborgen und abgeschleppt werden. Hierdurch kam es in dieser Zeit zu leichten Behinderungen des Fahrzeugverkehrs auf der K18./he

