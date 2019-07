Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mofa entwendet

37671 Höxter (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Höxter hat am Samstag, 27.07.2019, gegen 18:00 Uhr, seine grüne Mofa, Marke Piaggio, in einer offenen Garage in der Papenstraße abgestellt. Als er am drauffolgenden Sonntag, gegen 12:00 Uhr, zu seinem Zweirad zurückkehrte, war dieses entwendet worden. An dem Mofa war ein grünes Versicherungskennzeichen mit der Beschriftung 348KSO angebracht. Hinweise zu Tatverdächtigen und zum Verbleib des Mofa nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he.

