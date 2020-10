Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Diebe auf der Baustelle.

Lippe (ots)

Unbekannte Diebe suchten in der Nacht von Montag auf Dienstag eine private Baustelle an der Waldstraße heim. Die Täter knackten das Schloss eines Gartenhauses und stahlen daraus sowie aus einem offenen Carport, Werkzeuge im Wert von zirka 2.000 Euro. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell