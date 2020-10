POL-LIP: Lemgo. Werkzeug gestohlen.

Polizei Lippe

Bislang Unbekannte stahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag Werkzeug von der Ladefläche eines an der Albert-Einstein-Straße abgestellten VW-Pritschenwagens. Die Täter nahmen einen Stampfer der Marke Wacker sowie einen Fugenschneider der Marke Stihl mit. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

