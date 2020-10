Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Anhänger und Rüttelplatte gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Montag- und Dienstagabend einen Anhänger sowie eine Rüttelplatte von einem Baugrundstück an der Ecke Augustdorfer Straße/Quellenstraße. An dem Anhänger der Marke STEMA befanden sich zuletzt Kennzeichen aus dem Kreis Lippe. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von zirka 1.500 Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell