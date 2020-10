POL-LIP: Bad Salzuflen. Audi gerät in den Gegenverkehr - Frau schwer verletzt.

Polizei Lippe

Dienstagmorgen befuhr ein 31-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Audi die Beetstraße in Richtung stadteinwärts. Möglicherweise ist er gegen 6:40 Uhr kurz eingeschlafen und deshalb mit seinem Fahrzeug auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten. Dort prallte der Audi frontal in den Mercedes eines 52-jährigen Mannes aus Bad Salzuflen. Die 47-jährige Beifahrerin verletzte sich in dem Mercedes schwer und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt zirka 12.500 Euro. Die Beetstraße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde durch ein angrenzendes Wohngebiet geführt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05222/98180 zu melden.

