POL-LIP: Lage. Polizei unterstützt Ordnungsamt bei Zwangseinweisung - Korrekturmeldung! (Falsche Angabe des Wochentages).

Lippe (ots)

Mittwochmittag sollte ein 58-jähriger Mann durch das Ordnungsamt der Stadt Lage in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Der Mann war bereits in der Vergangenheit in psychiatrischer Behandlung. Da bekannt ist, dass er gewalttätig werden kann, baten die Mitarbeitenden der Ordnungsbehörde um polizeiliche Unterstützung. Diesem Anliegen auf Amtshilfe wurde nachgekommen, so dass man gegen 11:15 Uhr gemeinsam das Haus des Mannes in der Holzhofstraße aufsuchte. Der Mann weigerte sich jedoch mitzukommen und schloss die Haustür. Anschließend verschanzte sich der Mann, der sich allein in dem Haus befand und bewarf die Einsatzkräfte aus einem Fenster heraus mit verschiedenen Gegenständen. Dabei sahen die Einsatzkräfte, dass sich der Mann mit einer Axt bewaffnet hatte. Um den 58-Jährigen aus dem Haus zu holen und in einer Klinik unterzubringen, wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei angefordert. Diese versuchten zunächst, den Mann zum verlassen des Hauses zu überzeugen. Da das nicht gelang, öffneten sie gewaltsam eine Tür und nahmen den 58-Jährigen im Keller des Gebäudes in Gewahrsam. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

