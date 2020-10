Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Polizei sucht mit Phantombild nach Einbrecher.

Lippe (ots)

Mitte Juli brach ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Dessauer Straße ein. Der Einbrecher erbeutete hochwertige Uhren und Bargeld. Eine Bewohnerin überraschte den Mann, der daraufhin flüchtete. Aufgrund der Zeugenaussage konnte durch das LKA NRW ein Phantombild des Mannes angefertigt werden, dass nunmehr, basierend auf einem Gerichtsbeschluss, veröffentlicht werden durfte: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bad-salzuflen-wohnungseinbruchdiebstahl Der Unbekannte ist etwa 1,85 m groß, schlank und hat schwarzes Haar. Zur Tatzeit war er dunkel bekleidet und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Ihre Hinweise zur Identität des Einbrechers nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

