Bösel- Diebstahl aus/an landwirtschaftlicher Zugmaschine

Zwischen Mittwoch, 15. Juli 2020, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 16. Juli 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Friesoyther Straße bei einem dortigen Landmaschinenhändler zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Innenraum einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und entwendete sowohl aus dem Innenraum als auch vom Dach GPS-Geräte. Die blaue landwirtschaftliche Zugmaschine des Herstellers New Holland war hinter einem Zufahrtstor auf dem Firmengelände abgestellt.

Barßel- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 16. Juli 2020, zwischen 18.00 Uhr und 18.45 Uhr, kam es an der Straße Theodor-Klinker-Platz auf einem dortigen Parkplatz des Rathauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten schwarzen Audi A3. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 16. Juli 2020, gegen 22.25 Uhr, kam es auf der Johanniterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Barßel befuhr die Johanniterstraße in Richtung Bokelsch. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer mit dem PKW nach links von der Fahrbahn an und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der PKW in den Seitenraum der rechten Fahrbahnseite geschleudert. Der 19-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Dieser wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 8500 Euro geschätzt.

