Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verdächtige Person erkundigte sich nach Wasserleitung

Am Donnerstag, 16. Juli 2020, gegen 12.24 Uhr, erschien ein bislang unbekannter Mann in Arbeitskleidung bei einer 89-jährigen Frau in Vechta und erkundigte sich nach ihrer Wasserleitung. Er habe die Leitung bei den Nachbarn angebohrt und wollte nun überprüfen, ob alles in Ordnung sei. Die Frau ließ den Mann in ihr Wohnhaus. Nachdem der Mann das Haus verlassen hatte, erkundigte sich die 89-Jährige bei ihren Nachbarn und erfuhr, dass keine Wasserleitung angebohrt wurde. Daher besteht der Verdacht, dass der Mann unter Vortäuschung in das Wohnhaus der 89-Jährigen gelangen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es zu keinem Schaden gekommen. Der Mann wurde ca. 180cm groß, ca. 50 bis 60 Jahre alt, normale Statur, mit kurzen dunkelblonden/braunen Haaren beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Arbeitskleidung und Handschuhen.

Die Polizei rät bei Fremden an der Haustür besonders aufmerksam zu sein. Lassen Sie fremde und unaufgefordert kommende Personen nicht in ihre Wohnung oder in ihr Haus. Lassen Sie Personen wie z.B. Gas- oder Wasserwerkmitarbeiter oder Handwerker nur in Ihre Wohnung, die sie selbst bestellt oder die sich vorher angekündigt haben. Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen nicht unter Druck setzen. Sie haben immer Zeit Rücksprache mit den Stadtwerken, Firmen, Nachbarn und anderen Person zu halten. Dabei sollten sie die Person nicht unbeaufsichtigt vor der geöffneten Tür stehen lassen. Lassen Sie die Person währenddessen vor verschlossener Tür warten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

