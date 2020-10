Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Betrunken aufgefahren

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 18.05 Uhr befuhr eine 49-jährige Dame aus Lage mit ihrem VW Golf die B 238 in Richtung Lemgo. In Höhe der Ortschaft Bavenhausen geriet sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden VW, der von einem 28-jährigen Lemgoer geführt wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein der Dame wurde sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell