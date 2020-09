Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme/Dümmerlohausen - Einbruch in Hotel

Am Sonntag, 20. September 2020, kam es zwischen 01.00 und 07.45 Uhr in der Steinstraße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in den Saal des Hotels ein und suchte anschließend den Tresenbereich auf. Hier entwendete er Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, 20. September 2020, kam es um 15.10 Uhr an der Einmündung der Langen Straße zum Koesters Gang zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage wollte von der Langen Straße nach links in den Koesters Gang abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 37-jährigen Fahrradfahrer aus Dinklage, der ihm entgegenkam. Der 37-Jährige stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Vechta - Pkw ohne Zulassung

Am Freitag, 18. September 2020, 12.30 Uhr befuhr ein 26-jähriger aus Holdorf mit einem Pkw die Diepholzer Straße in Vechta, obwohl das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Das angebrachte Kennzeichenpaar wurde entstempelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Goldenstedt - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen

Von Freitag, 18. September 2020, 17.00 Uhr bis Samstag, 19. September 2020, 14.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Zur Wöhr, das Kennzeichenpaar (VEC-AD 263) eines Pkw Renault Clio. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß an der Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Lohne - Neue Telefonnummer für die Polizeistation

Aufgrund technischer Umstellungen wird die Polizeistation Lohne ab Donnerstag, 17. September 2020, eine neue Telefonnummer erhalten. Die Polizeistation Lohne ist zukünftig unter der Rufnummer 04442-808460 erreichbar. Die Fax-Nummer lautet 04442-8084610.

