Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Versuchter Einbruch in Garage

Zwischen Freitag, 18. September 2020, 17.30 Uhr und Sonntag, 20. September 2020, 09.30 Uhr kam es in der Schillerstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter gelangte in den Garten eines Wohnhauses und versuchte hier die Tür einer Garage aufzubrechen. Es gelang ihm nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Durch den Einbruchversuch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Garage

Am Sonntag, 20. September 2020, kam es zwischen 08.00 und 19.44 Uhr auf dem Marktplatz an der Roten Schule zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter brach eine Garage auf und begab sich in das Innere. Ob Diebesgut erlangt worden ist, ist bislang nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag, 19. September 2020, 21.30 Uhr und Sonntag, 20. September 2020, 10.00 Uhr kam es in der Straße Hinter dem Dweracker zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Windschutzscheibe eines BMW, der am Straßenrand abgestellt war. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 20. September 2020, wurde der Polizei der Verdacht gemeldet, dass ein Pkw-Fahrer alkoholisiert gefahren sein könnte. Gegen 11.50 Uhr konnte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamburg auf dem Gelände einer Tankstelle an der Otto-Hahn-Straße kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,61 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 21. September 2020, kam es um 00.40 Uhr in der Ziegelhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg geriet es bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde er leicht verletzt. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

