POL-CLP: Pressemitteilung für den südlichen Landkreis und das Stadtgebiet Cloppenburg

Molbergen (Peheim) - Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit von Freitag, 18.09.2020, auf Samstag, 19.09.2020, kam es in Peheim in der Straße Sostel zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle und entwendeten diverse Pflanzenschutzmittel. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Löningen (Evenkamp) - Einbruch in Grundschule

In der Zeit von Freitag, 18.09.2020, 15:50 Uhr, auf Samstag, 19.09.2020, 07:55 Uhr, kam es in Löningen, Auf dem Hagen, zu einem Einbruch in eine Grundschule. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude und durchsuchten anschließend diverse Räumlichkeiten. Die Höhe des Schadens / Diebesgutes ist derzeit unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Löningen, Telefonnummer 05432 / 9500, zu melden.

Emstek (Bühren) - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 19.09.2020, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Bakumer mit einem Pkw die Emsteker Straße in Bühren. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,28 %o. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Gegen den Fahrzeughalter, einem 43-jährigen Bakumer, wird ebenfalls wegen des Zulassens Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da dieser während der Fahrt auf dem Beifahrersitz saß.

Cappeln - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 19.09.2020, gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Großenkneten mit einem Pkw die Bokeler Straße in Cappeln. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Beleidigung von Polizeibeamten

Am Samstag, 19.09.2020, gegen 23:40 Uhr, waren zwei Polizeibeamte in Cloppenburg in der Ladestraße im Einsatz. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde von einem 31-jährigen taubstummen Mann aus Hameln mehrfach der Mittelfinger in Richtung der Beamten gezeigt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

