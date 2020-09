Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta vom 20.09.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Fr. den 18.09.20, um 13.20 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw die B69 in Rtg. Diepholz. In Höhe der Straße Heidewinkel beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Dies bemerkte ein 18-jähriger Stemweder zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde die 53-jährige Beifahrerin im vorderen Pkw leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Vechta, OT Oythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitag, 18.09.2020, um 13:26 Uhr, befuhr eine 12-jährige Fahrradfahrerin den Radweg aus Vechta in Richtung Lutten. Während der Fahrt benutzte sie ihr Mobiltelefon und bemerkte einen 20-Jährigen entgegenkommenden Radfahrer aus Lutten zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Am Fahrrad der 12-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

Damme - Unrühmliches Ende einer Taxifahrt In der Nacht von Freitag auf Samstag bestellten zwei junge Männer sich ein Taxi in Osnabrück, Innenstadt. Als sie mit dem Taxi in Damme ankamen, erklärten sie dem Taxifahrer, dass man noch eben zur Bank müsse, um Geld "zu ziehen". Dies taten die Männer auch und verließen dann die Bank, aber nicht um die Taxifahrt in Höhe von 90 Euro zu bezahlen, sondern um Reißaus zu nehmen. Der Taxifahrer nahm die Verfolgung auf. Plötzlich drehte sich einer der Männer um und schubste den Fahrer vor die Brust. Dieser gab die weitere Verfolgung schließlich auf. Die Männer werden beschrieben als 185 und 170 cm groß, kurze blonde Haare, akzentfreies Deutsch. Einer der Täter trug eine Oktoberfest-Lederhose mit einem weißen Hemd und weiße Turmschuhe. Der andere eine Jeans und graues T-Shirt. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, möge sich bitte bei der Polizei Damme unter der 05491/ 99936-0 melden.

Damme, OT Rüschendorf - Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit vom 18.09.2020, 23:00 Uhr, bis zum 19.09.2020, 07:00 Uhr, kam es in einem Wohngebiet im Ortsteil Rüschendorf zu einem Einbruchdiebstahl in Wohnhaus und Garage. Die Fenster zum Wohnhaus und eine Eingangstür zur Garage wurde aufgehebelt. Aus der Garage wurden u.a. zwei Pedelec samt dazugehörigen Ladestationen entwendet. Das Wohnhaus wurde durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Damme unter 05491/ 999360 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 19.09.2020, um 16:30 Uhr, befuhr eine 16-Jährige Leichtkraftradfahrerin die Straße An der Gräfte in Vechta und beabsichtigte in die Straße Neuer Markt abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 80-Jährigen Pkw-Fahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen, die LKR-Fahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Vechta, OT Langförden - Verkehrsunfall Am 19.09.20 ist es gegen 16:28 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Holtruper Straße in Vechta / Langförden gekommen. An der Kreuzung Eichenkamp hat der 60-jährige Fahrer eines Sprinters beim Überqueren der Holtruper Straße nicht auf den bevorrechtigten VW-Passat einer 20 jährigen Frau geachtet, die Richtung B 69 fuhr. Es ist zum Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen. Beide Fahrzeuge waren hiernach nicht mehr fahrbereit. Die Unfallbeteiligten wurden vorsorglich dem Krankenhaus Vechta zugeführt.

Steinfeld, OT Mühlen - Sachbeschädigung (Glasbruch) an einer Bushaltestelle Ein bisher unbekannter Täter beschädigte am Samstag gegen 16:30 Uhr die Verglasung der Bushaltestelle an der Nautischen Straße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Steinfeld (05492/ 960660) zu melden.

Goldenstedt, OT Lutten - Beschädigte Leuchtreklame Ein bisher unbekannter männlicher Täter wurde am frühen Sonntagmorgen (03:40 Uhr) von einem Zeugen beobachtet, als er das Leuchtreklameschild eines Getränkemarktes und eine DHL-Leichtreklame zerschlug. Anschließend flüchtete der Täter vmtl. mit einem E-Bike in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Goldenstedt (04444/ 967220) zu melden.

Steinfeld, OT Lehmden - Schwerverletzter Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall Ein 56-jähriger Steinfelder stürzte Samstagnacht zwischen 23:00 und 01:00 Uhr vmtl. in Folge seiner Alkoholisierung (1,69 Promille) mit seinem Pedelec auf der Lehmder Straße und verletzte sich schwer. Er wurde anschließend ins Krankenhaus Damme verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm eine Blutprobe entnommen.

Damme, OT Dümmerlohausen - Einbruchdiebstahl in Gaststätte Unbekannte Täter gelangten Samstagnacht zwischen 01:00 und 07:40 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster in den Saal einer Gaststätte in der Steinstraße. Hier entwendeten die Täter eine Kasseneinlage mit Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (05491/ 999360) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Vechta

PHK Reinke

Telefon: 04441/943-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell