Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unfallflucht

Gernsbach (ots)

Der noch unbekannte Fahrer eines Motorrollers hat am frühen Dienstagmorgen in der Schloßstraße einen Verkehrsunfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen war der Zweiradlenker in Richtung Hofstätte unterwegs, als er gegen 3.20 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort abgestellten PKW kollidierte. Ohne den Vorfall zu melden und sich um den Schaden von über 3.000 Euro zu kümmern, schob der Unfallfahrer seine Piaggio, an welcher kein Versicherungskennzeichen abgebracht war, einige Meter von der Unfallstelle weg und ergriff dann die Flucht zu Fuß. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln nun wegen Unfallflucht.

