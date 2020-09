POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Diebstahl eines Fahrrades

Am Sonntag, 13. September 2020, in der Zeit von 16.00h bis 21.30h, wurde in der Bahnhofstraße in Friesoythe ein Fahrrad entwendet. Es handelt sich hierbei um ein schwarzes Mountainbike mit einem schwarz-gelben Sattel. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) zu melden.

Bösel - Brand eines Müllcontainers

Am Freitag, 18. September 2020, gegen 20.45h, ist es an der St.-Martin-Schule in Bösel zum Brand eines Müllcontainers gekommen. Das aus bisher ungeklärter Ursache entfachte Feuer griff auf einen im Nahbereich befindlichen hölzernen Zaun über. Eine weitere Ausbreitung konnte jedoch durch das Einschreiten der freiwilligen Feuerwehr Bösel verhindert werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) zu melden.

