Damme - Verkehrsunfall

Am Freitag, 17. September 2020, 10.55 Uhr, befand sich ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme mit seinem Pkw in Damme an der Kreuzung auf der Hunteburger Straße und beabsichtigte nach links in die Wiesenstraße einzufahren. Dabei scherte er vermutlich zu weit nach rechts aus und touchierte dabei den Pkw einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin aus Damme, welches sich rechts neben dem Pkw-Fahrer befand. Die Pkw-Fahrerin beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren und in Richtung Hunteburg zu fahren. Es kam zum Unfall. Der Gesamtschaden wird auf 14000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, 18. September 2020, kam es um 07.00 Uhr an der Kreuzung der Bahnhofstraße und Handorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld wollte von der Bahnhofstraße in die Handorfer Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Fahrradfahrer aus Steinfeld, der gerade die Handorfer Straße überquerte. Der Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

