Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitag, 18. September 2020, soll es gegen 06.50 Uhr im Bereich Friesoythe zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen gekommen sein. Der Fahrer eines Audi 100 mit dem Kennzeichenfragment "OL-" soll über den Edewechter Damm in Richtung Böseler Straße in derart gefährlicher Art und Weise gefahren sein, dass mehrere Verkehrsteilnehmer Ausweichmanöver einleiten mussten, um mögliche Unfälle zu verhindern. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen oder Betroffene werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe unter Tel. 04491-93160 zu melden.

