Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hund beißt Radfahrer in Weyhe - Diebstahl und Sachbeschädigungen auf Lagerplatz in Wagenfeld - Stoppelfeld brennt in Bassum-Neubruchhausen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Pkw zerkratzt

Sonntagnacht, zwischen 1.00 Uhr und 4.00 Uhr zerkratzten unbekannt Täter einen Mitsubishi Geländewagen im Thölstedter Weg in Stuhr-Moordeich. Das Fahrzeug wurde rundherum zerkratzt sowie alle 3 Wischblätter entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Weyhe - Hund beißt Radfahrer

Am Montag gegen 19.30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Radfahrer aus Weyhe die Erichshofer Heide, als ihm eine unbekannte Frau mit einem Hund entgegenkam. Der Radfahrer verlangsamte seine Fahrt, der Hund jedoch ließ den Radfahrer nicht vorbei und biss ihn schließlich ins Bein. Der Radfahrer sprach daraufhin die Hundehalterin an und bat sie um ihre Personalien. Die Frau weigerte sich jedoch, stieg mit dem Hund in einen Pkw und fuhr davon. Der Radfahrer meldete sich bei der Polizei und zeigte den Biss als Körperverletzung an. Die Polizei bittet nun eventuelle Zeugen des Vorfalles, insbesondere die Hundehalterin, sich zu melden. Anrufe und Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Wagenfeld - Diebstahl/Sachbeschädigung

Von einem umzäunten Lagerplatz an der Heilbrunnstraße haben unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag letzter Woche bis Montag diverse Sachen entwendet und einiges beschädigt. Insgesamt 4 Materialcontainer wurden aufgebrochen, ein Rüttler entwendet und ein Radlader beschädigt. Zudem brachen die Täter einen Lkw auf und entwendeten ein Laptop. Über das genaue Ausmaß der Beschädigungen und der entwendeten Sachen ist noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Lembruch - Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.45 Uhr wurden zwei Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt. Eine 18-jährige Lemförderin musste beim Linksabbiegen von der Diepholzer Straße ( B 51 ) auf ein Tankstellengelände Gegenverkehr passieren lassen. Aus diesem Grund verlangsamte sie ihre Fahrt und bremste ab. Eine nachfolgende 33-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Lemförde, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw der 18-Jährigen auf. Beide Fahrerinnen wurden bei der Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro.

Bassum - Feldbrand in Hallstedt

Dank eines aufmerksamen 24-jährigen Mannes konnte am Montagabend Schlimmeres verhindert werden. Der Brandentdecker aus Neubruchhausen meldete um 21.20 Uhr einen brennenden Strohballen auf einem Stoppelfeld. Das Feuer konnte durch die freiwillige Ortsfeuerwehr in Neubruchhausen schnell gelöscht werden. Nach Auskunft der Feuerwehr war eine Selbstentzündung unwahrscheinlich, so dass durch die Polizei Syke eine Nahbereichsfahndung durchgeführt wurde. Diese verlief negativ. Die Polizei Syke bittet jetzt um Zeugenhinweise unter der Tel. 04242 / 969-0.

Twistringen - Sachbeschädigung am Freibad

In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr, bis Samstag früh, 6.30 Uhr, wurde durch einen bisher unbekannten Täter die Eingangstür zum Schwimmpark zertrümmert. Mit Hilfe eines Gullideckels wurde die gläserne Eingangstür zerstört. Wem in dieser Zeit dort etwas aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 942420, zu informieren.

Syke-Steimke - PKW beschädigt

Am letzten Wochenende wurde ein blauer PKW der Marke Ford; Modell Fusion an der Straße Steimker Höhe beschädigt. Der Wagen war in der Zeit von Freitag 21.00 Uhr bis Montag 06.30 Uhr gegenüber der Hausnummer 25 abgestellt. Ein bisher Unbekannter hat einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro hinterlassen. Wer am letzten Wochenende dort etwas beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

