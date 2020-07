Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pedelec-Fahrer bei Unfall in Diepholz verletzt - Lagerfeuer am Silbersee in Stuhr beendet - Alle 4 Räder vom Pkw in Weyhe entwendet ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Pkw-Reifen entwendet

In der Nacht von Samstag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, wurden alle vier Räder eines Pkw in der Hördener Sandhöhe in Erichshof entwendet. Dazu wurde der Pkw auf Pflastersteine aufgebockt, welche die Täter vor Ort aus der Pflasterung entnommen haben. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro.

Stuhr - Lagerfeuer am Silbersee

Am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr wurde in Seckenhausen am Silbersee eine größere Personengruppe von jungen Erwachsenen von der Polizei angetroffen. Die Gruppe hatte in unmittelbarer Nähe zu einem Gebüsch ein Lagerfeuer entfacht. Sie wollten dort auf offenem Feuer eine Suppe kochen. Das Feuer wurde gelöscht und niemand kam zu Schaden.

Diepholz - Pedelecfahrer verletzt

Ein 78-jähriger Fahrer eines Pedelec wurde am gestrigen Sonntag gegen 10.30 Uhr bei einem Unfall in Diepholz leicht verletzt. Der 78-Jährige hatte an der Kreuzung Willenberg Ecke Moorstraße den Pkw einer 61-jährigen Diepholzerin übersehen. Bei der Kollision in der Kreuzung wurde der 78-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

