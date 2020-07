Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/RW) Lieferwagen macht sich selbstständig 7.7.20

Schenkenzell (ots)

In der Hoffeldstraße hat sich am Dienstagmorgen ein Lieferwagen eines Paketdienstes selbstständig gemacht. Als der noch unbekannte Fahrer bei der Auslieferung am Heck die Laderaumtüren öffnete, rollte das Fahrzeug rückwärts gegen ein geparktes Auto. Wie eine aufmerksame Zeugin beobachtete, stieg der Fahrer ohne sich um die Delle zu kümmern wieder in seinem Transporter ein und fuhr davon. Den Schaden, der durch den Unfall verursacht wurde, schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Gegen den Fahrer des Zustellunternehmens aus dem Kreis Ludwigsburg wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell