Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Kurze Unaufmerksamkeit führt zu 25.000 Euro Schaden 7.7.20, 12 Uhr

Rottweil (ots)

Ein 64-jähriger Opel-Fahrer war am Dienstag um die Mittagszeit in der Tuttlinger Straße für einen kurzen Moment unaufmerksam. Diese Nachlässigkeit hatte kurz drauf deutlich sichtbare Folgen. Er kam zu weit nach rechts und prallte mit seinem Astra mit voller Wucht gegen einen Citroën, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Dieser büßte durch den heftigen Aufprall nach Polizeischätzung nun 10.000 an Wert ein. Auch der Opel des Unfallverursachers blieb nicht minder verschont. Die Polizei schätzt den Schaden an diesem Fahrzeug sogar auf 15.000 Euro. Beide Autos mussten notgedrungen abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall aber niemand verletzt. Der Unfallverursacher wurde von der Polizei verwarnt.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell