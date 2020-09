Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 18.-19.09.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sevelten - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag in der Zeit von 14:45 Uhr bis 23:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Westesch in Sevelten ein. Hier durchwühlten die Täter mehrere Schränke. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit am Westesch oder an der Nuttelner Straße festgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Räuberischer Diebstahl

Zweimal innerhalb kürzester Zeit fiel ein 30-jähriger aus Cloppenburg als Ladendieb bei einem Verbrauchermarkt in der Memelstraße in Cloppenburg auf. Nachdem er am Freitag gegen 14:45 Uhr das erste Mal Spirituosen entwendet hatte, kehrte er 15 Minuten später zurück und versuchte erneut Spirituosen zu entwenden. Hierbei wurde er beobachtet und versuchte im Anschluss aus dem Laden zu fliehen. Drei Angestellte des Verbrauchermarktes konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Emstek - Versuchter Diebstahl

Am Freitag gegen 15:30 Uhr versuchte eine 28-jährige aus Ahlen einer 46-jährigen Halenerin die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Als die 46-Jährieg dies bemerkte, flüchtete die Diebin. Sie konnte jedoch durch einen Zeugen, der auf das Geschehen aufmerksam geworden ist, im Nahbereich des Geschäftes gestellt werden.

Cloppenburg - Versuchter PKW-Diebstahl

Im der Zeit von Donnerstag 17:30 Uhr bis Freitag 10:30 Uhr manipulierten bislang unbekannte Täter an einem an der Molberger Straße in Cloppenburg abgestellten Audi das Türschloss und entfernten die Kappe zum Abschlepphaken. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

