Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfall fordert leicht verletzte Insassin eines Linienbusses

Trossingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich eine Insassin eines Linienbusses leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Dienstag, gegen 09 Uhr, auf der Christian-Messner-Straße gekommen. Eine 56-jährige Fahrerin eines Renaults wollte von der Straße "In Grubäcker" nach rechts auf die bevorrechtigte Christian-Messner-Straße in Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei achtete die Frau zunächst nicht auf einen von links nahenden Linienbus. Erst im letzten Moment, als der Busfahrer schon eine Gefahrenbremsung eingeleitet hatte, bremste auch die Renault-Fahrerin ihren Wagen ab. Zwar war es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen, allerdings zog sich eine Insassin im Linienbus leichte Verletzungen zu. Bei der Vollbremsung des mit vier Fahrgästen besetzten Busses rutschte die 53-jährige Insassin im hinteren Bereich des Busses von einem Sitz und prallte gegen eine Plexiglasscheibe, welche als Abtrennung für den hinteren Stehplatzbereich diente. Eintreffende Rettungskräfte versorgten die leicht verletzte Frau noch an der Unfallstelle.

