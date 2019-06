Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto geht in Flammen auf

Hoher Schaden entstand am Freitag beim Brand eines Autos in Göppingen.

Zeugen entdeckten den Brand gegen 16.15 Uhr. In der Wasserbergstraße stand ein VW in Flammen. Das Feuer griff auch auf den Carport über. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Jetzt ermittelt die Polizei, was zu diesem Brand geführt hat. Diese Ermittlungen dauern aber noch an.

