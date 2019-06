POL-UL: (GP) Heiningen - Polizei führt Familie zusammen / Mit Hilfe der Polizei haben drei junge Schwäne am Freitag nach Hause gefunden.

Polizeipräsidium Ulm

Mit Hilfe der Polizei haben drei junge Schwäne am Freitag nach Hause gefunden.

Einer Zeugin waren die Jungschwäne am späten Vormittag in der Clara-Schumann-Straße aufgefallen. Die waren dem Anschein nach völlig entkräftet. Die Zeugin packte die Tiere in eine Kunststoffbox und brachte sie zur Polizei. Die Polizisten sorgten erst mal für Wasser und kühle Luft. Dann brachte eine Streife die Tiere zu einem Biotop. Dort vermuteten die erfahrenen Polizisten die Eltern der Jungtiere. Die kleinen Schwäne gingen schnurstracks ins Wasser. Schon bald tauchten die Eltern zwischen den Binsen auf und nahmen die Kleinen in ihre Obhut.

