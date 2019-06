Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verschiedene Gifte gefunden

Gegen zwei mutmaßliche Rauschgifthändler ermittelt jetzt die Ulmer Polizei.

Ulm (ots)

Ermittler hatten erfahren, dass ein 22-Jähriger aus Ulm Rauschgift zuhause aufbewahren soll. Mit einem Durchsuchungsbeschluss, den ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen hatten, standen die Polizisten am Donnerstag vor der Wohnung des jungen Mannes. Darin fanden sie etwa 140 Gramm Marihuana und rund 400 Euro mutmaßliches Dealergeld. Das beschlagnahmte die Polizei. Den 22-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Am Abend war die Polizei in einem Ulmer Hotel. Die Ermittler hatten erfahren, dass sich dort ein 29-Jähriger aufhalten soll, gegen den ein Haftbefehl bestand. Der war zwar nicht in seinem Zimmer, dort war stattdessen eine Menge Rauschgift: 1,8 Kilogramm Marihuana, etwa 200 Gramm Haschisch, rund 20 Gramm Kokain und 100 Gramm einer noch unbekannten Substanz fanden die Polizisten. Auch etwa 2.000 Euro mutmaßliches Dealergeld stellten die Polizisten sicher. Kurz darauf nahm die Polizei auch den 29-Jährigen fest. Den hatten Fahnder in der Nähe des Hotels angetroffen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

