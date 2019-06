Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Unbekannter droht mit Waffe

Geld erbeutete ein Räuber am Donnerstag in Herbrechtingen.

Gegen 22.30 Uhr ging ein Unbekannter in das Casino. Er bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte Geld. Der Mitarbeiter holte das Bare und gab es dem Täter. Der flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei hat mit starken Kräften nach dem Täter gefahndet und die Ermittlungen aufgenommen. Nun suchen die Kriminalisten aus Heidenheim (07321/3220) den Täter. Der soll etwa 180 cm groß und schlank sein. Er trug einen dunkelroten Kapuzenpullover, eine Jeanshose und weiße Schuhe. An den Händen hatte er schwarze Handschuhe. Der Mann war maskiert und trug eine Schildmütze. Die Waffe mit der er den Mitarbeiter bedrohte war schwarz. Seine Beute verstaute er in einer schwarzen Umhängetasche.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

