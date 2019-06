Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Staatsanwaltschaft und Polizei teilen mit: 52-Jährigen in der Wohnung schwer verletzt /

Am Sonntagmorgen soll ein Räuber in der Staufeneckstraße in Eislingen einen 52-Jährigen schwer verletzt haben.

Der Unbekannte war offenbar durch die Terrassentür in eine Wohnung eingedrungen, berichten Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei. Als der Bewohner gegen 5.30 Uhr nach Hause kam, sei er niedergeschlagen worden, schilderte der 52-Jährige den Ermittlern. Er habe deshalb das Bewusstsein verloren und erst später wiedererlangt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei ermitteln jetzt und suchen Zeugen. Sie fragen:

- Wer hat am frühen Sonntag in der Staufeneckstraße verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer hat verdächtige Geräusche gehört? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

