Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zwei auf der Flucht

Nach zwei Unfällen in Ulm sucht die Polizei jetzt die Verursacher der Schäden.

Ulm (ots)

Am Donnerstag flüchtete ein Unbekannter aus der Salzstadelgasse. In einem Parkhaus stand von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr VW. Den rammte ein Unbekannter. Statt sich um den Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern fuhr er einfach weiter.

Bereits am Mittwoch blieb ein Schaden in der Blaubeurer Straße zurück. Auf einem Parkplatz verursachte jemand zwischen 16.45 Uhr und 20.15 Uhr einen Unfall. An einem Mini entstand dabei ein Schaden von fast 1.000 Euro. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei und sucht die Flüchtigen. Die erwartet eine Strafanzeige.

Die Zahl der Unfallfluchten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm blieb 2018 im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. Die Zahl der Unfallfluchten mit Personenschaden stieg dagegen stark auf 226 Unfälle an (2017: 199 Unfälle). Nach wie vor ermittelt die Polizei etwa jeden dritten Fahrer, bei den Unfallfluchten mit Personenschaden jeden zweiten. Die sehen teils hohen Strafen entgegen. Deshalb mahnt die Polizei: Unfallflucht lohnt nicht.

+++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell