POL-KN: (Lauterbach/RW) Öl überhitzt und löst Brandmelder aus 14.4.20, 18.30 Uhr

In einem Unternehmen in der Hornberger Straße ist am Dienstagabend ein Brandmeldealarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr Lauterbach rückte deswegen mit 14 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an den Ereignisort aus. In der Firma stellte sich heraus, beim Wechseln eines Werkzeuges einer Spritzgussmaschine Öl heiß wurde und deswegen der Melder reagierte. Zu einem Brand kam es nicht. Ein Schaden entstand ebenfalls nicht.

