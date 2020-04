Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/RW)Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz aus 14.4.20, 23 Uhr

Sulz (ots)

Ein Rauchmelder in einem Pflegeheim in der Freudenstädter Straße hat in der Nacht zum Mittwoch die Feuerwehr alarmiert. Bei der Überprüfung des Melders, der in einem Zimmer installiert war, konnte ein Grund für das Auslösen nicht erklärt werden. Die Feuerwehr stellte im gesamten Gebäude weder ein Brand noch Rauch fest. Sie war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften ausgerückt. Der Rauchmelder wird nun überprüft.

