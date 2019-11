Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

OT Laagberg, Thüringer Weg 29.11.2019, 17.25 Uhr - 18.45 Uhr

Am Freitagabend kam es im Ortsteil Laagberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei nutzten die Unbekannten die nur kurze Abwesenheit der Bewohner aus, um im Zeitraum zwischen 17.25 Uhr und 18.45 Uhr, in das im Thüringer Weg gelegene Haus gewaltsam einzudringen.

Den Tätern gelang es eine Terrassentür zu öffnen und sich so Zutritt zum Wohnbereich zu verschaffen. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und konnten dabei einen geringen Bargeldbetrag sowie etwas Schmuck erbeuten.

Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-4646215 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell