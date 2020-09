Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Hütte

Zwischen Samstag, 19. September 2020, 18.00 Uhr und Sonntag, 20. September 2020, 08.00 Uhr kam es an einem See in der Straße Hinter der burgwiese zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer Hütte an einem See. Diese wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Täter Bargeld und Schlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Bösel - Einbruch in Hütte

Zwischen Freitag, 18. September 2020, 20.00 Uhr und Sonntag, 20. September 2020, 17.00 Uhr kam es in der Straße Am Kronsberg zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter brach die Tür einer Hütte auf. Ob er Diebesgut erlangte, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden durch den Einbruch wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-922620) entgegen.

