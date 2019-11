Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pedelec-Fahrerin von Pkw erfasst

Raesfeld (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 79 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Sonntag bei einem Unfall in Raesfeld-Erle erlitten. Die Raesfelderin war gegen 15.50 Uhr aus Richtung Friedholt auf der Silvesterstraße unterwegs. Als diese die bevorrechtigte Dorstener Straße (B224) in Richtung Suendarper Weg überquerte, kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 77-jährigen Dorstenerin: Diese hatte die Bundesstraße in Richtung Dorsten befahren. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Raesfelderin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

