Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Betrugsversuch in Schortens - 87-jähriger reagiert genau richtig, so dass kein Schaden eintritt

Schortens (ots)

Ein 87-jähriger Mann, wohnhaft in Schortens, wurde am Montag, 07.09.2020, gg. 13:00 Uhr, Opfer eines Betrugsversuchs. Ein bisher unbekannter Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus.

Der vermeintliche Polizeibeamte erzählte dem älteren Herrn, es habe in der Nachbarschaft mehrere Einbrüche gegeben. Des Weiteren solle ein Bankangestellter der Tat verdächtig sein. Aus diesem Grunde informiere die Polizei die Bürger, damit diese ihre Ersparnisse in Sicherheit bringen können. Der 87-jährige wurde aufgefordert sein Erspartes von der Bank abzuholen.

Das Opfer äußerte gegenüber dem Anrufer, dass er seinen Sohn über den Anruf in Kenntnis setzen werde. Daraufhin brach das Gespräch unvermittelt ab.

Ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs wurde eingeleitet. (1034603)

